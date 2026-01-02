Сборная Дании вылетела из элитного дивизиона молодежного чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Сборная Дании со счетом 4:8 проиграла команде Германии и вылетела из сильнейшего дивизиона молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Турнир проходит в США.

В своих группах команды Германии и Дании не набрали ни одного очка, заняв последние места.

В следующем году на молодежном чемпионате мира в Канаде вместо датчан выступит сборная Норвегии. Норвежцы заняли первое место в дивизионе I в группе A.

Сборные России и Белоруссии пропускают турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.