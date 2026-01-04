«Вашингтон» Овечкина по буллитам проиграл «Чикаго»

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила на домашней арене «Кэпитал Уан Арена», завершились со счетом 2:2. Матч проходил в основное и овертаймное время. Окончательный счет был установлен «Чикаго» в серии буллитов — 3:2.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Дилан Строум и Райан Леонард. Российский нападающий Александр Овечкин, получивший травму лица, не отметился результативными действиями.

У «Чикаго» отличились Райан Донато и Теуво Терявяйнен, а победный буллит реализовал Ник Фолиньо. Российский форвард Илья Михеев записал на свой счет голевую передачу.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» с 47 очками поднялся на седьмое место, а «Чикаго» занимает 14-е место с 39 очками на Западе.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.