Российский хоккеист Чинахов забил первый гол после обмена в "Питтсбург"

Российский нападающий "Питтсбурга" Егор Чинахов забросил первую шайбу за клуб в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Детройтом".

Чинахов отличился на 18-й минуте, сделав счет 2:0.

Российский нападающий проводит вторую встречу за "Питтсбург" после обмена из "Коламбуса". В первой игре в составе новой команды он не отметился результативными действиями.

Чинахову 24 года. Он был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ в 2020 году под общим 21-м номером. Всего за команду нападающий провел 204 матча, в которых забросил 37 шайб и сделал 40 результативных передач. В 29 играх текущего сезона за "Коламбус" россиянин забил 3 гола и отдал 3 голевых паса.