Овечкину до крови разбили лицо в матче НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон» Кэпиталз Александр Овечкин получил небольшое повреждение в матче с «Чикаго Блэкхоукс».

Овечкин очков в матче не набрал, однако стал участником неприятного эпизода в третьем периоде. Игрок «Блэкхокс» Луис Кревьер нанес сильный удар клюшкой по лицу российского хоккеиста. На некоторых кадрах видно, что у Овечкина повреждён зуб.

Отметим, после данного эпизода фол не был зафиксирован. Кревьер наказание от арбитра не получил.