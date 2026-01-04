Пять очков Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сан-Хосе"

Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров выдал яркий перфоманс в победном матче с "Сан-Хосе Шаркс" (7:4) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, поучаствовав в пяти из семи голов своей команды.

У Кучерова шайба и четыре результативных передачи. Это уже восьмой матч Никиты за карьеру с не менее, чем пятью очками. Среди россиян столько же только у центрфорварда "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина. В тройку лучших также входит Александр Могильный, у которого было семь таких игр.

Среди действующих игроков Кучеров и Малкин уступают лишь Коннору Макдэвиду из "Эдмонтона" (12) и лидеру "Колорадо" Натану Маккиннону (11).

В исторический топ-6 входят канадцы Уэйн Гретцки (96), Марио Лемье (51), Фил Эспозито (19), Марсель Дионн, финн Яри Курри и еще один представитель "кленовых листьев" Стив Айзерман (у всех по 16).

В текущем сезоне серия Кучерова из матчей с двумя очками и больше достигла шести игр. "Тампа", в свою очередь, одержала уже семь побед кряду. Дальше матч против "Колорадо", где выступает лучший бомбардир текущей "регулярки" Маккиннон. У него 74 (35 шайб + 39 передач) очков в 40 играх. У Кучерова 59 (20+39) очков в 37 матчах.