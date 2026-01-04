Клуб НХЛ отстранил российского хоккеиста от матчей

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» приостановил участие российского защитника Егора Замулы в матчах. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил журналист Фрэнк Серавалли.

Дисциплинарное решение связано с тем, что хоккеист не явился в фарм-клуб. Причины его отсутствия на сборе не уточняются. Замула подписал контракт с «Питтсбургом» 31 декабря после обмена из «Филадельфии», где он был выставлен на драфт отказов, передает Aif.ru со ссылкой на журналиста.

25-летний защитник подписал контракт с «Филадельфией» в 2020 году и в основном играл в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб. В июне 2024 года он заключил новый двухлетний контракт с зарплатой 1,7 миллиона долларов в год.

Утром того же дня стало известно, что известному российскому хоккеисту Александру Овечкину, который также играет в НХЛ, во время матча чемпионата разбили лицо в кровь. В третьем периоде хоккеист столкнулся с канадским защитником Луисом Кревьером, который попал Овечкину клюшкой по лицу.

А до этого Александр Овечкин в ходе матча против «Анахайм Дакс» вступил в драку с американским спортсменом Фрэнком Ватрано.