"Спартак" одолел "Торпедо" в матче с 13 шайбами

Московский "Спартак" на выезде одолел нижегородское "Торпедо" со счетом 7:6 в самом зрелищном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

© Российская Газета

Встречи "красно-белых" с волжанами традиционно богаты голами. В текущей "регулярке" команды до сегодняшнего дня сыграли дважды, и оба раза было заброшено в совокупности семь шайб. Соперники обменялись победами с одинаковым счетом - 4:3.

На этот раз "Торпедо" и "Спартак" семью голами не ограничились.

Нижегородцы дважды вели в счете с преимуществом в две шайбы - 2:0 и 4:2. Но москвичи оба раза показывали характер и отыгрывались. "Торпедо" продолжало предпринимать попытки оторваться - 5:4 и 6:5. Однако "Спартак" так и не отпустил соперника. А последнее слово оставил за собой. За две минуты с небольшим победную шайбу забросил Михаил Мальцев.

Отметим, что у спартаковцев четыре очка набрал канадец Нэйтан Тодд. У него гол и три результативных передачи. У форварда "Торпедо" Василия Атанасова 3 (2 шайбы + 1 передача) очка.

Любопытно, что 9 из 13 шайб были заброшены в неравных составах.