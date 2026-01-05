Сын Овечкина лишился переднего зуба вслед за отцом

Жена капитана "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия поделилась забавной фотографией в соцсетях.

В субботу Овечкин-старший лишился части переднего зуба в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго" после того, как защитник Луи Кревье ударил россиянина клюшкой по лицу.

А уже на следующий день капитан "Вашингтона" помог своему семилетнему сыну Сергею вырвать передний молочный зуб. Это произошло в помещении тренировочной арены "Вашингтона". Ови-старший, как мог, подбадривал сына, а затем помог вырвать зуб.

Жена хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в соцсетях фото видео, на котором отец и сын, улыбаясь, демонстрируют отсутствие передних зубов.

"Каков отец, таков и сын. Ови‑младший, зубное издание! Вот что бывает, когда ходишь к папе на работу", - подписала она видео.