Сборная Канады обыграла Финляндию в матче за третье место МЧМ-2026

Завершился матч за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года, в котором сборная Канады встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Гранд Казино Арена» и закончилась победой канадцев со счётом 6:3.

© Чемпионат.com

В составе сборной Канады забивали Сэм О'Райли (дважды), Брэйден Кутс, Зейн Парек, Портер Мартон и Гэвин Маккенна.

За сборную Финляндии отличились Артту Вялиля, Юлиус Миеттинен и Хейкки Руохонен.

Напомним, в полуфинале турнира сборная Канады со счётом 4:6 проиграла национальной команде Чехии, а Финляндия в серии буллитов (3:4 Б) проиграла сборной Швеции.

Финал между Чехией и Швецией состоится 6 января, начало – 4:30 мск.