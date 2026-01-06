Дубль Ливо принес «Трактору» победу над «Автомобилистом»

Сегодня, 6 января, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 3:1.

© Пресс-служба хоккейного клуба "Трактор"

На 19-й минуте нападающий «Трактора» Максим Джиошвили забил первый гол. На 29-й минуте форвард Джош Ливо удвоил преимущество челябинской команды. На 32-й минуте нападающий Александр Шаров сократил отставание «Автомобилиста». В концовке встречи Джош Ливо оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота и установив окончательный счёт — 3:1.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 43 матча, в которых набрал 44 очка, занимая пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 49 очками после 42 встреч располагается на четвёртой строчке Востока.