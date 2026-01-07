"Нью-Йорк Айлендерс" разгромил "Нью-Джерси" в НХЛ, Сорокин сыграл "на ноль"

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин сохранил ворота в неприкосновенности в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси".

© РИА Новости

Встреча завершилась разгромной победой "Айлендерс" со счетом 9:0. Шайбы в матче забросили Мэтью Барзал (2-я минута), Энтони Дюклер (5, 14 и 24), Симон Хольмстрём (32), Кейси Сизикас (42 и 60), Тони Деанджело (52) и Калум Ритчи (59). Результативной передачей в эпизоде с седьмым голом команды отметился российский форвард Максим Шабанов.

"Айлендерс" повторили рекорд франшизы по победной разнице шайб, ранее клуб из Нью-Йорка четыре раза побеждал с преимуществом в 9 шайб, две игры завершились с аналогичным счетом (против "Питтсбурга" в 1982 и 1986 годах), еще две - победой со счетом 10:1 (против "Торонто" в 1982 году и "Калифорнии" в 1974-м).

Сорокин отразил все 44 броска по своим воротам, он в четвертый раз в сезоне отыграл "на ноль", что является лучшим результатом в нынешнем регулярном чемпионате. Всего голкипер провел в текущем сезоне 25 матчей, одержав 13 побед при показателе отраженных бросков 91,5%. Cорокин обновил клубный рекорд по "сухим" матчам, в его активе теперь 26 подобных игр.

"Айлендерс" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 52 очка в 43 матчах. "Нью-Джерси" идет шестым в Столичном дивизионе, имея в активе 46 очков после 43 встреч.

В следующем матче "Айлендерс" 9 января в гостях сыграют с "Нэшвиллом", "Нью-Джерси" в этот же день на выезде встретится с "Питтсбургом".