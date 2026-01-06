Овечкин сделал дубль и установил очередной рекорд

Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 против "Анахайм Дакс". Хозяева площадки одержали первую победу в 2026 году, выиграв встречу со счетом 7:4.

© Российская Газета

Первая шайба россиянина стала решающей. Таким образом Овечкин обновил личный рекорд по победным голам в чемпионатах НХЛ (140) и повторил рекорд лиги по числу победных шайб с учетом плей-офф, сравнявшись с чехом Яромиром Ягром (у обоих - по 151).

Кроме того, на последней минуте встречи Ови обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота в "регулярке" (69). Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов).

Что касается рекорда Гретцки по голам с учетом плей-офф, то форвард "столичных" приближается и к нему - осталось 25 шайб. В активе Овечкина 914 голов в регулярных чемпионатах (снайперский рекорд лиги был обновлен в очередной раз) и 991 гол с учетом матчей плей-офф. На счету легендарного канадца - 1016 заброшенных шайб с учетом матчей в плей-офф.