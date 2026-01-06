Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по числу домашних матчей с забитыми голами

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 5:3 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин обошёл Горди Хоу (348 матчей) и стал рекордсменом НХЛ по числу домашних игр с заброшенной шайбой.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие 43 матчах, в которых записал в свой актив 16 голов и 19 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 913 голов и 745 результативных передач в 1534 матчах.