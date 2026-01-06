Сурдифф повторил достижение Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Джастин Сурдиф повторил достижение Александра Овечкина, забросив три шайбы в своем дебютном сезоне за клуб, сообщает пресс‑служба столичной команды.

В матче НХЛ против «Анахайма» (7:4) 23‑летний Сурдиф забросил три шайбы и отдал две голевые передачи. Он стал девятым новичком в истории «Кэпиталз», кому удалось оформить хет‑трик в одном матче, и первым с тех пор, как это сделал Овечкин 13 января 2006 года в Анахайме. Прошлым летом Сурдиф был обменян из «Флориды». В этом сезоне нападающий провел 42 матча и набрал 18 (8+10) очков.