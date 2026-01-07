«Шанхайские Драконы» дома победили «Амур», забросив две безответные шайбы

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На восьмой минуте второго периода Александр Брынцев с передач Нейта Сюсиза и Ильи Каблукова открыл счёт во встрече. В конце игры Ник Меркли установил окончательный счёт.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» сыграют в гостях с ЦСКА 9 января. «Амур» в этот же день встретится в Челябинске с местным «Трактором».