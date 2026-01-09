«Лада» обыграла «Сочи» и прервала серию из семи поражений в КХЛ

Тольяттинская «Лада» обыграла «Сочи» в гостевом матче Фонбет чемпионата КХЛ.

© КХЛ

Встреча в Сочи завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей по шайбе забросили Никита Сетдиков, Иван Романов, Алекс Коттон и Евгений Грошев. У «Сочи» отличился Сергей Попов.

«Лада» прервала серию из семи поражений в регулярном чемпионате и с 29 очками располагается на 11‑й строчке турнирной таблицы Западной конференции, «Сочи» (32 очка) занимает 10‑е место.

В следующем матче тольяттинцы 12 января примут петербургский СКА, команда из Сочи в этот же день встретится в гостях с «Шанхайскими Драконами».

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«ХК Сочи» (Сочи) — «Лада» (Тольятти) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Попов, 35:05 (бол.). — Сетдиков, 5:27. Романов, 26:13. Коттон, 32:08. Грошев, 46:17.