«Нефтехимик» в серии буллитов победил «Адмирал» в матче КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Адмирал» из Владивостока в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в четверг в Нижнекамске и закончилась победой хозяев льда в серии буллитов — 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

В основное время в составе «Нефтехимика» забили Тимур Хайруллин и Никита Хоружев, у «Адмирала» дважды отличился Либор Шулак. Автором победного буллита стал Никита Артамонов.

«Нефтехимик» набрал 45 очков и занимает пятое место в Восточной конференции, «Адмирал» (34 очка) идет на 11‑й строчке на Востоке.

В следующем матче «Нефтехимик» и «Адмирал» 10 января проведут повторную встречу в Нижнекамске.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Хайруллин, 28:08. Хоружев, 47:58. — Шулак, 39:05, 51:22.

Победный буллит: Артамонов