Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив в гостях «Северстали»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

У «Северстали» шайбы забросили Александр Скоренов, Николай Чебыкин, Адам Лишка и Давид Думбадзе. В составе «Динамо» голы на свой счёт записали Вадим Мороз (дубль) и Сергей Кузнецов.

Для минского клуба это поражение стало третьим подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Северсталь» примет на своём льду «Торпедо» 10 января. «Динамо» в следующем матче встретится с «Адмиралом» в Минске 12 января.