«Ак Барс» обыграл «Барыс» в матче КХЛ и поднялся на второе место в Восточной конференции

Казанский «Ак Барс» победил астанинский «Барыс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в четверг в Казани завершилась победой хозяев льда со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Автором победной шайбы стал Григорий Денисенко, также в составе «Ак Барса» отличились Александр Хмелевский и Артем Галимов. За «Барыс» забил Маквелл Уиллман.

«Ак Барс» набрал 60 очков и поднялся на второе место в Восточной конференции, «Барыс» (36 очков) идет 10‑м на Востоке.

В следующем матче «Ак Барс» 13 января примет нижнекамский «Нефтехимик», «Барыс» 10 января проведет гостевой матч с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Хмелевский, 30:45. Денисенко, 32:25. Галимов, 57:48. — Уиллман, 51:29 (бол.).