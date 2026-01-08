Раздевалки команд во время Олимпиады будут находиться в передвижных трейлерах

Журналистка Эмили Каплан в статье на сайте ESPN рассказала о текущей ситуации с подготовкой арены для хоккейного турнира на Олимпиаде — 2026 в Италии.

Как сообщают источники в НХЛ, владельцы команд, хоккеисты и сборные не имеют другого плана, кроме как ехать на Олимпийские игры. Так, сборные США и Канады не готовили резервные составы из хоккеистов, не являющихся игроками НХЛ.

Отдельно Каплан рассказала об условиях, в которых будут находиться хоккеисты.

«Игрокам уже сообщили, что условия не соответствуют тем, к которым они привыкли в НХЛ. Раздевалки представляют собой передвижные трейлеры, а игрокам придётся идти по коврикам, чтобы попасть на лёд. Это похоже на временную систему, которая использовалась командой «Аризона Койотс» во время их выступлений на «Маллетт Арене», — написала журналистка.

Отмечается, скорее всего, для автобусов команд не будет полицейского сопровождения во время перемещения. Некоторые федерации готовятся обеспечивать сборные дополнительным питанием своими силами.