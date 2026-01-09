Гол Подколзина помог «Эдмонтону» победить «Виннипег» в матче НХЛ

«Эдмонтон» победил «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

© Матч ТВ

Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 4:3. Хозяева льда потерпели 11 поражение подряд.

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забил гол. Также отличились Коннор Макдэвид, Зак Хаймен и Эван Бушар. У «Виннипега» отличились Кайл Коннор, Таннер Пирсон и Джош Моррисси.

В другом матче «Нэшвилл» в серии буллитов победил «Айлендерс». Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 3:4 (3:1, 0:1, 0:2)

Голы: Коннор, 11:11. Пирсон, 18:16. Моррисcи, 18:56. — Подколзин, 17:02. Макдэвид, 39:40. Хаймен, 48:19. Бушар, 50:37 (бол.).

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: О'Райли, 39:22 (мен.). — Хольмстрём, 32:14.

Победный буллит: Форсберг