The Athletic о травме Шестёркина: серьёзнейший удар для «Рейнджерс»

Игорь Шестёркин получил повреждение в первом периоде понедельничного матча, когда нападающий «Юты Маммот» Джон-Джейсон Петерка пошёл на ворота. Контакт с вратарём был минимальным, однако Игорь упал назад в створ и, испытывая сильную боль, несколько раз ударил ловушкой по льду.

© twitter.com/nyrangers

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков и тренер по физподготовке Энди Хослер помогли ему покинуть площадку - голкипер не мог опираться на левую ногу.

Судя по всему, травма не была следствием контакта с Петеркой: левая сторона стража ворот с форвардом «Юты» не соприкасалась.

Потеря Шестёркина на любой срок — серьёзнейший удар для «Рейнджерс». Хотя оборона команды в этом сезоне выглядит лучше, чем в чемпионате-2024/25, «синерубашечники» по-прежнему во многом зависят от игры стража ворот. Игорь, обладатель «Везины»-2022 лучшему вратарю НХЛ, прошлым летом подписал самый крупный вратарский контракт в истории лиги — на восемь лет со средней зарплатой 11,5 млн долларов в год. Сейчас он проводит первую по этому соглашению кампанию.

При отсутствии россиянина дополнительная нагрузка ляжет на Джонатана Куика. В 11 матчах текущего сезона его процент отражённых бросков составляет 91,9. 39-летний двукратный обладатель Кубка Стэнли считается крайне важной фигурой в раздевалке ньюйоркцев и уверенно справлялся с ролью второго номера. Однако требовать от него выдерживать полноценную нагрузку основного вратаря — рискованный шаг. Последний раз Куик играл не менее 40 матчей за сезон в чемпионате-2022/23 — тогда в 41 встрече за «Кингз» и «Голден Найтс» он показал 88,2 % спасений.

«Рейнджерс» вызвали из фарм-клуба вратаря Спенсера Мартина, который начинал сезон в КХЛ, а затем подписал с клубом контракт. В шести матчах за фарм у него 90,3 % сейвов. При этом команда не стала поднимать перспективного Дилана Гаранда (90,8 % в 17 играх), возможно, чтобы обеспечить ему более стабильную игровую практику.

В зависимости от того, насколько сильно «синерубашечники» намерены упираться в борьбе за плей-офф, президент и генеральный менеджер Крис Друри может обратится к рынку обменов. Одним из вариантов способен стать Лоран Броссуа, который летом выходит на рынок неограниченно свободных агентов и может обойтись недорого. Он восстанавливается после операции на обоих тазобедренных суставах и выступает за фарм-клуб «Чикаго» в Рокфорде, где имеет 90,1 % отражённых бросков в шести матчах. В НХЛ за карьеру у него 91,1 % в 140 играх. Его зарплата в 3,3 млн долларов до конца кампании может осложнить сделку, хотя «Чикаго» способен оставить за собой часть суммы.

Кроме того, сейчас три голкипера у «Баффало», поэтому «Рейнджерс» теоретически могут попытаться выменять Алекса Лайона у «Сэйбрз».

Автор: Peter Baugh