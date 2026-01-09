Малкин — о первом матче после восстановления от травмы: «Плечо чувствует себя отлично»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что не имел проблем со здоровьем в своем первом матче после восстановления от травмы.

© Пресс-служба "Питтсбурга"

В четверг «Питтсбург» обыграл «Нью‑Джерси» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ, Малкин стал автором одной шайбы. Россиянин не играл с декабря из‑за травмы, полученной в игре против «Тампы».

— Веселее, когда побеждаешь. Каждое звено играет потрясающе. Теперь у нас есть глубина состава, никаких травм. Стюарт Скиннер сыграл потрясающе. Нужно оставаться сосредоточенным. Мы знаем, что у нас хорошие игроки, хорошая команда. Просто нужно веселиться каждый вечер. У меня было несколько голевых шансов в одном из моментов, но я не смог забить. Я сыграл не очень хорошо. После этого я чувствовал себя ужасно. Затем был формат 5 на 3, это был важный момент для меня. Мне удалось забросить шайбу. Плечо чувствует себя отлично. Стараюсь не думать об этом слишком много. Просто сосредоточусь на следующей игре, — приводит слова Малкина пресс‑служба НХЛ.

«Питтсбург» с 51 очком занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.