Форвард "Миннесоты" Капризов преодолел отметку в 50 очков в сезоне НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов сделал две результативные передачи в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сиэтла".

Матч завершился победой "Миннесоты" в овертайме со счетом 3:2. В составе гостей шайбы забросили Райан Хартман (6-я минута), Брок Фэйбер (16) и Матс Цуккарелло (63). У хозяев отличились Адам Ларссон (44) и Мэттью Бенирс (50).

Капризов преодолел отметку в 50 набранных очков в сезоне, в активе россиянина теперь 24 шайбы и 27 передач в 45 матчах. В текущем регулярном чемпионате форвард "Миннесоты" занимает второе место в списке лучших бомбардиров среди россиян, уступая лишь нападающему Никите Кучерову из "Тампы", на счету которого 61 очко (20 шайб + 41 передача) после 38 встреч.

"Миннесота" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 60 очков в 45 матчах. "Сиэтл" идет третьим в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 48 очков после 42 встреч.

В следующем матче "Миннесота" 11 января примет "Нью-Йорк Айлендерс", "Сиэтл" в этот же день на выезде встретится с "Каролиной".

В другом матче игрового дня "Бостон" одержал домашнюю победу над "Калгари" (4:1), российский форвард хозяев Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей.