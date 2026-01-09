Василевский и Шестеркин вошли в число претендентов на награду «Везина Трофи»

Российские голкиперы Андрей Василевский («Тампа») и Игорь Шестеркин («Нью‑Йорк Рейнджерс») включены в число претендентов на награду «Везина Трофи», вручаемую лучшему вратарю регулярного сезона в НХЛ, по версии журналистов сайта лиги.

© Соцсети

Лидером по итогам голосования стал Логан Томпсон («Вашингтон», 63 очка), второе место занял Скотт Уэджевуд («Колорадо», 57), замкнул тройку лучших Джейк Отинжер («Даллас», 33). Василевский (22) стал четвертым, Шестеркин (20) — пятым. Илья Сорокин из «Нью‑Йорк Айлендерс» набрал 4 очка и поделил 10–11‑е места с Карелом Веймелкой («Юта»).

В 2024 и 2025 годах обладателем награды «Везина Трофи» стал Коннор Хеллебайк из «Виннипега».