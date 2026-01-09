Вячеслав Быков: не стал бы говорить, что Овечкин более великий, чем Гретцки

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за новым рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярках и плей-офф НХЛ.

«Сейчас многие ожидают, когда Овечкин сможет побить абсолютный рекорд Гретцки. Уверен, весь «Вашингтон» будет стараться помочь Александру добиться этого результата. Думаю, уже в этом году Овечкин сможет превзойти и этот рекорд Гретцки. Я бы не стал сейчас говорить, что Овечкин стал более великим, чем Гретцки. Нужно дойти до этого результата [абсолютного рекорда]. А потом уже сами руководители НХЛ и хоккеисты определят, какое имя ему дать», — цитирует Быкова Sport24.

На данный момент на счету Овечкина 992 (915+77) гола с учётом плей-офф, он отстаёт от рекорда Гретцки (1016) на 24 заброшенные шайбы.