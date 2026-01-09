Майгуров назвал Овечкина спортсменом года

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин является лучшим российским спортсменом 2025 года. Такое мнение ТАСС высказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

В 2025 году Овечкин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки (894). Сейчас на счету россиянина 915 голов.

"Очень сложно выделить кого-то одного в биатлоне. Я рад, что у нас есть такие опытные спортсмены, как Антон Бабиков, Александр Логинов, Александр Поварницын. Молодые звездочки подрастают, но о них можно говорить как об открытии года", - сказал Майгуров.

"Среди всех спортсменов России я бы, конечно, выделил Овечкина. Это выдающийся игрок. Россиянин, который гордо представляет нашу страну за океаном", - добавил собеседник агентства.