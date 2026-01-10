Российский форвард Александр Овечкин продолжает обновлять свой же уникальный рекорд НХЛ по числу разных голкиперов, которым он забивал. В матче регулярного чемпионата против «Чикаго» капитан «Вашингтона» поразил ворота Дрю Коммессо на 54-й минуте и довёл показатель до 187 вратарей.

Для 23-летнего Коммессо игра стала первой в сезоне и третьей в карьере в лиге — он получил шанс из-за болезни основных голкиперов «Блэкхокс» Спенсера Найта и Арвида Седерблума. «Вашингтон» одержал уверенную победу со счётом 5:1.

40-летний российский нападающий проводит 21-й сезон подряд в НХЛ и остаётся лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов — на его счету 916 шайб.