Овечкин достиг рубежа в 20 голов в НХЛ за сезон

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин забросил свою 20-ю шайбу в нынешнем регулярном сезоне.

40-летний россиянин открыл счет в выездном матче с "Нэшвиллом", игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2. У победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (14-я минута), Коул Смит (42), Роман Йоси (44), у проигравших - Овечкин (6) и Этен Фрэнк (50).

Овечкин забросил 917-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, упрочив лидерство в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянин довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 994 (917 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894 + 122).

Овечкин также ассистировал во втором голе "Вашингтона". В 46 матчах нынешнего сезона он набрал 40 очков по системе "гол + пас" (20 + 20). Игра с "Нэшвиллом" стала четвертой подряд, в которой он сумел забить.

Благодаря победе "Нэшвилл" набрал в 45 матчах 46 очков и вышел на пятое место, "Вашингтон" в 46 играх имеет 52 очка и идет четвертым. В следующем матче в ночь на 14 января "Вашингтон" примет "Монреаль", "Нэшвилл" в этот же день примет "Эдмонтон".