Названо самое принципиальное для «Спартака» дерби

«У нас с ними всегда интересные зарубы» — хоккеист Орлов назвал самое принципиальное для «Спартака» дерби
Хоккеист «Спартака» Даниил Орлов в интервью «Матч ТВ» назвал матчи против ЦСКА самыми принципиальными для игроков «красно‑белых».
В воскресенье «Спартак» уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.
— А с какой командой у вас самое принципиальное противостояние?
— Дерби с ЦСКА и «Динамо».
— Одинаково принципиальные матчи или на кого‑то из соперников чуть иной настрой?
— Наверное, ЦСКА попринципиальнее. У нас с ними всегда были интересные зарубы, — сказал Орлов в интервью «Матч ТВ».
