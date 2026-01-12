Названо самое принципиальное для «Спартака» дерби

Хоккеист «Спартака» Даниил Орлов в интервью «Матч ТВ» назвал матчи против ЦСКА самыми принципиальными для игроков «красно‑белых».

© Матч ТВ

В воскресенье «Спартак» уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

— А с какой командой у вас самое принципиальное противостояние?

— Дерби с ЦСКА и «Динамо».

— Одинаково принципиальные матчи или на кого‑то из соперников чуть иной настрой?

— Наверное, ЦСКА попринципиальнее. У нас с ними всегда были интересные зарубы, — сказал Орлов в интервью «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.