Нападающий продлил контракт с «Нефтехимиком»

Нападающий Евгений Митякин продлил контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщает пресс‑служба КХЛ.

© КХЛ

Новое соглашение с 28‑летним форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года.

В нынешнем сезоне Митякин провел 45 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 33 (14+19) очка. Ранее форвард выступал за «Автомобилист», в «Нефтехимик» он перешел в мае 2021 года.

«Нефтехимик» с 47 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшем матче нижнекамцы 13 января сыграют на выезде с казанским «Ак Барсом».

