Вячеслав Фетисов предложил провести хоккейный турнир Игр-2026 в Сочи

Отличной альтернативой для проведения хоккейного турнира предстоящих зимних Олимпийских игр является Сочи, рассказал журналистам трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. Об этом пишет РБК.

По данным портала, хоккейный турнир Олимпиады-2026 должна принять олимпийская арена «Санта-Джулия» в Милане. Вместе с тем, накануне на ней был остановлен матч из-за образовавшейся по ходу игры пробоины во льду.

«Посмотрим, время еще есть, чтобы залатать всякие дырки. Но есть альтернатива — это Сочи, где все готово. Туда могут все прилететь, все стадионы в полном порядке, в наилучшем виде», — заметил Фетисов.

По оценке двукратного олимпийского чемпиона, помимо хоккейных арен в Сочи в Европе нет альтернатив для проведения турнира международного уровня.

«В условиях подписания соглашения об участии игроков НХЛ на Олимпиадах прописывалась высококачественная инфраструктура, соответствующая стандарту лиги. Посмотрим, что там будет», — отметил хоккеист.

Напомним, что Олимпийские игры — 2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в олимпийском турнире.