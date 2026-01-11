Хуснутдинов стал девятым россиянином, забившим 4 гола в матче НХЛ в XXI веке

Российский нападающий хоккейного клуба (ХК) "Бостон Брюинз" Марат Хуснутдинов стал первым из клуба, кто оформил покер. Матч против "Нью-Йорк Рейнджерс" его команда выиграла со счетом 10:2. До него только восьми россиянам удавалось оформить покер в матчах НХЛ, это Александр Овечкин (4 раза), Павел Буре (2), Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Виктор Козлов, Алексей Ковалев, Артемий Панарин и Денис Гурьянов (все — по 1).

"Бостон Брюинз" идет на 10 месте в Восточной конференции НХЛ, набрав 50 очков. До зоны плей-офф команде Хуснутдинова на данный момент не хватает двух очков. До этого российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил рекорд по количеству голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которым забивал на протяжении своей карьеры.

Овечкин забил американскому вратарю Дрю Коммессо, который стал 187-м голкипером, пропустившим от капитана столичной команды в играх "регулярки". Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За "Вашингтон" он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли.

В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.