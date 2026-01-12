Умер победитель первого ЧМ по хоккею с мячом

Скончался победитель первого чемпионата мира по хоккею с мячом Геннадий Водянов, сообщает пресс‑служба Федерации хоккея с мячом России.

© Федерация хоккея с мячом России

Отмечается, что Водянов скончался на 90‑м году жизни в красногорской больнице в ночь на 11 января. В начале года ветеран сломал шейку бедра, после чего у него случился инсульт.

— Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Геннадия Михайловича, — говорится в Telegram‑канале организации.

В 1957 году в составе сборной СССР Водянов стал победителем первого в истории чемпионата мира в Хельсинки. Также он четыре раза становился чемпионом СССР (1954, 1955, 1957, 1961), шесть раз входил в список 22 лучших хоккеистов сезона (1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960).