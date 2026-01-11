"Нью-Джерси" вывел из списка травмированных Дадонова, сломавшего руку

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" вывел из списка травмированных игроков российского нападающего Евгения Дадонова. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Ближайший матч "Нью-Джерси" проведет 11 января. Команда сыграет на выезде против "Виннипега".

Дадонов сломал руку в первом матче "Нью-Джерси" в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 с "Каролиной" (3:6). В ноябре главный тренер "Нью-Джерси" Шелдон Киф сообщил, что 36-летний игрок выбыл на неопределенный срок. В текущем сезоне российский нападающий провел 5 матчей и не набрал очков за результативность.

За "Нью-Джерси" Дадонов выступает с нынешнего сезона. Ранее с 2022 по 2025 год он играл за "Даллас", также в НХЛ он выступал за "Флориду", "Оттаву" и "Монреаль". Всего в НХЛ форвард провел 622 игры, набрав 361 (163 голов + 198 результативных передач) очко.

"Нью-Джерси" занимает 6-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. На счету команды 46 очков в 44 матчах.