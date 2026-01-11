Хоккеисты ЦСКА во второй раз в сезоне обыграли "Спартак"

Московский ЦСКА со счетом 2:1 одержал победу над столичным "Спартаком" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 782 зрителей.

В составе победителей дважды отличился Прохор Полтапов (15-я и 53-я минуты). У "Спартака" шайбу забросил Михаил Мальцев (42).

ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл "Спартак". Впервые армейцы переиграли соперника 28 декабря, также одолев его на своем льду (2:1). Красно-белые 16 сентября оказались сильнее ЦСКА на выезде (6:5 Б), 28 октября - дома (3:2).