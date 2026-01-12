Овечкин забил 188-му вратарю в НХЛ – Аннунену из «Нэшвилла». Он обновляет рекорд лиги по этому показателю

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

40-летний россиянин поразил ворота Юстуса Аннунена при игре в большинстве.

Финский вратарь «Предаторс» стал 188-м в голевом списке Овечкина в лиге (в рамках регулярок).

Александр обновляет рекорд лиги по числу вратарей, которым забивал. На втором месте идет Яромир Ягр (178).

