Овечкин забил 188-му вратарю в НХЛ – Аннунену из «Нэшвилла». Он обновляет рекорд лиги по этому показателю
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».
40-летний россиянин поразил ворота Юстуса Аннунена при игре в большинстве.
Финский вратарь «Предаторс» стал 188-м в голевом списке Овечкина в лиге (в рамках регулярок).
Александр обновляет рекорд лиги по числу вратарей, которым забивал. На втором месте идет Яромир Ягр (178).
