Галлан может покинуть пост главного тренера «Шанхайских Драконов»

В скором времени Жерар Галлан может уйти с должности главного тренера «Шанхая» по причине проблем со здоровьем. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

© ХК «Шанхайские Драконы»

62-летний специалист из Канады руководит клубом с лета 2025 года. 30 декабря из-за плохого самочувствия он не смог присутствовать на матче команды против СКА в рамках чемпионата КХЛ.

Ранее Галлан работал с клубами «Рейнджерс», «Вегас», «Флорида», «Коламбус», а также возглавлял сборную Канады.

В своей последней игре «Шанхай Дрэгонс» 9 января проиграли в гостях ЦСКА со счётом 2:3.

По итогам 43 проведённых матчей «Шанхай Дрэгонс» с 43 очками занимает девятое место в Западной конференции КХЛ.

Следующий матч команда проведёт 14 января дома против СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.