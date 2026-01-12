Нападающий покинул «Салават Юлаев»

Нападающий Антон Берлёв и «Салават Юлаев» расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. Напомним, ранее форвард был отправлен в список отказов.

Изначально 32-летний форвард находился в уфимском клубе на просмотровом контракте, после чего 13 октября 2025 года «Салават Юлаев» заключил с Берлёвым полноценное соглашение. Всего в текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард провёл семь матчей, в которых отдал четыре результативные передачи. Всего в КХЛ нападающий сыграл 148 матчей, в которых заработал 59 (19+40) очков.

«Салават Юлаев» после 44 матчей набрал 44 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.