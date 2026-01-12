Баринов периодически общается с тренером иностранной команды

Капитан и полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос об интересе к нему со стороны греческого АЕКа, отметив, что периодически он общается с главным тренером команды Марко Николичем, передает Sport24.

«Интерес АЕКа? Периодически общаемся с Николичем. Когда-то он говорил, что снова хочет вместе поработать», — сказал Баринов.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги. Капитан «железнодорожников» отверг предложения «Локомотива» о продлении контракта и должен летом перейти в московский ЦСКА на правах свободного агента. Однако сообщается, что клубы могут договориться о трансфере уже зимой. В то же время новый менеджмент «Локо» предпринимает попытки удержать важного игрока и подписать с ним новый контракт.