«Сибирь» и «Амур» произвели обмен игроками

«Сибирь» и «Амур» произвели обмен, в результате которого новосибирскую команду пополнил нападающий Илья Талалуев, а в обратном направлении последовал нападающий Иван Чехович. Отмечается, что контракт с Талалуевым рассчитан до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири».

Талалуев дебютировал в КХЛ за «Спартак» 21 ноября 2017 года в матче с «Автомобилистом». Обладатель Кубка Петрова в составе «Химика» в сезоне-2022/2023. В мае 2024 года был обменян в хабаровский «Амур». Всего в КХЛ на счету нападающего 316 игр и 104 очка – 50 заброшенных шайб и 54 голевые передачи.

Чехович в 2017 году на драфте НХЛ был выбран в седьмом раунде под общим 212-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс» и провёл четыре сезона в системе «акул». Через три года сыграл свой первый матч в Национальной хоккейной лиге — в его активе четыре игры и один голевой пас.

Дебютировал в КХЛ в 2020 году в составе «Торпедо». Помимо нижегородского коллектива, выступал за «Локомотив», «Витязь», «Шайнхайских Драконов» и «Сибирь». За 300 матчей в КХЛ набрал 149 очков — 74 заброшенные шайбы и 75 голевых передач.