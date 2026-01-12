Нападающий перешел из «Сибири» в «Амур»

Нападающий Иван Чехович в результате обмена перешел из новосибирской «Сибири» в «Амур», сообщает пресс‑служба хабаровчан.

© КХЛ

В обратном направлении отправился форвард Илья Талалуев.

27‑летний Чехович начинал нынешний сезон в «Шанхайских Драконах». Всего на его счету 300 матчей в КХЛ, в которых о набрал 149 (74+75) очков. Ранее Чехович выступал за «Торпедо», «Локомотив» и «Витязь».

«Амур» с 39 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшем матче хабаровчане 15 января примут казанский «Ак Барс».

