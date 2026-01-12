Плющев высказался о том, что Галлан может покинуть пост тренера «Шанхая»

Плющев о Галлане: «Почему-то иностранцы к нашему климату не очень хорошо привыкают. Игроки «Шанхая» – гастарбайтеры, которые не переламываются»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о том, что Жерар Галлан может покинуть пост главного тренера «Шанхай Дрэгонс» по состоянию здоровья.
На данный момент «Шанхай» находится на 9-м месте в таблице Западной конференции, имея в активе 43 очка в 43 играх.
– Как бы вы оценили работу Галлана за эти несколько месяцев?
– Ну, судя по тому месту, которое они сейчас занимает, особенно больших изменений нет. Ну а то, что он может покинуть, по-моему, была информация, что там со здоровьем не все хорошо. Поэтому что здесь еще комментировать?
– Может ли эта отставка быть связана еще с неудовлетворительными результатами команды?
– Если человек больше месяца не руководит командой на лавке, наверное, это связано не с результатами, а уже давно надо было объявить какой-то вердикт тренеру. Поэтому это, наверное, связано со здоровьем.
А вопрос тут в другом: почему-то иностранцы к нашему климату не очень хорошо привыкают – один за другим уходят по состоянию здоровья.
А то, что команда особенно в принципе не изменилась, то здесь ничего удивительного нет. Игроки мастеровитые, но должен быть еще стержень внутренней команды. А они гастарбайтеры, которые, в общем-то, не переламываются.
В начале первенства они показали, что умеют играть, ну а потом сказали, что получать травмы только за контракты, которые и так платят, смысла нет, – сказал Владимир Плющев.
Никал – о Чимаеве: «Если попытаться понять его мышление, то можно решить, что Хамзат не планирует долго выступать»
Адвокат Сафонова подал в суд на бывшую жену вратаря Анастасию. Ее обвиняют в незаконном получении 10 млн рублей в качестве компенсации судебных издержек (Sport Baza)
Шченсны курил в раздевалке «Барсы» после победы над «Реалом» в Суперкубке Испании. Ямаль вел прямую трансляцию и сказал: «Это нельзя снимать»
Никал – о Чимаеве: «Если попытаться понять его мышление, то можно решить, что Хамзат не планирует долго выступать»
Адвокат Сафонова подал в суд на бывшую жену вратаря Анастасию. Ее обвиняют в незаконном получении 10 млн рублей в качестве компенсации судебных издержек (Sport Baza)
Шченсны курил в раздевалке «Барсы» после победы над «Реалом» в Суперкубке Испании. Ямаль вел прямую трансляцию и сказал: «Это нельзя снимать»