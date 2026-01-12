Плющев высказался о том, что Галлан может покинуть пост тренера «Шанхая»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о том, что Жерар Галлан может покинуть пост главного тренера «Шанхай Дрэгонс» по состоянию здоровья.

На данный момент «Шанхай» находится на 9-м месте в таблице Западной конференции, имея в активе 43 очка в 43 играх.

– Как бы вы оценили работу Галлана за эти несколько месяцев?

– Ну, судя по тому месту, которое они сейчас занимает, особенно больших изменений нет. Ну а то, что он может покинуть, по-моему, была информация, что там со здоровьем не все хорошо. Поэтому что здесь еще комментировать?

– Может ли эта отставка быть связана еще с неудовлетворительными результатами команды?

– Если человек больше месяца не руководит командой на лавке, наверное, это связано не с результатами, а уже давно надо было объявить какой-то вердикт тренеру. Поэтому это, наверное, связано со здоровьем.

А вопрос тут в другом: почему-то иностранцы к нашему климату не очень хорошо привыкают – один за другим уходят по состоянию здоровья.

А то, что команда особенно в принципе не изменилась, то здесь ничего удивительного нет. Игроки мастеровитые, но должен быть еще стержень внутренней команды. А они гастарбайтеры, которые, в общем-то, не переламываются.

В начале первенства они показали, что умеют играть, ну а потом сказали, что получать травмы только за контракты, которые и так платят, смысла нет, – сказал Владимир Плющев.