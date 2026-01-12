Выяснилось, когда голландец Спронг дебютирует за «Автомобилист»

Голландский нападающий Даниэль Спронг вошел в состав «Автомобилиста» на матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Барыса».

Спронг перешел в клуб из Екатеринбурга на прошлой неделе в результате обмена с ЦСКА. В домашнем матче с «Барысом» 28‑летний хоккеист сыграет в втором звене вместе с Бруксом Мэйсеком и Александром Шаровым.

В 29 матчах этого сезона Спронг набрал 31 (12+19) очко результативности, выступая за армейцев.

