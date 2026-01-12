В Госдуме рассказали, зачем Гашек просит лишить США чемпионата мира

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал несерьезным призыв бывшего хоккейного голкипера Доминика Гашека лишить США чемпионата мира по футболу из-за действий в Венесуэле. Его слова передают РИА Новости.

«Гашеку все равно, что говорить, к его словам нельзя относиться серьезно. Все его помнят как величайшего спортсмена, но он был в политике и сейчас пытается снова влезть в чешские политические круги. Мы помним, как он выступал против России, в частности против Овечкина и других наших игроков из НХЛ. И это был какой-то словесный понос. Он начинает поднимать писк и визг только для того, чтобы его услышали», — сказал Свищев.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.