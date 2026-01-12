«Нефтехимик» обменял Юртайкина в «Амур» на Заседу. Данил набрал 26 очков в сезоне, Матвей – 10
«Нефтехимик» и «Амур» произвели обмен хоккеистами.
Нападающий Данил Юртайкин перешел в хабаровскую команду, а форвард Матвей Заседа стал хоккеистом нижнекамского клуба.
В этом сезоне Юртайкин набрал 26 (6+20) очков при полезности «минус 9» в 35 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 14:05.
Заседа отметился 10 (5+5) баллами при полезности «минус 1» в 28 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 14:14.
Де Риддер – о Чимаеве: «Хамзат отлично выступал бы в полутяжелом весе. Там почти нет сильных борцов»
«Ямаль все время ныряет, я уже говорил». Винисиус жаловался судье Мунуэре Монтеро на вингера «Барсы» в финале Суперкубка
Допинг-офицеры будут досматривать багаж спортсменов, прилетающих на Олимпиаду-2026
Де Риддер – о Чимаеве: «Хамзат отлично выступал бы в полутяжелом весе. Там почти нет сильных борцов»
«Ямаль все время ныряет, я уже говорил». Винисиус жаловался судье Мунуэре Монтеро на вингера «Барсы» в финале Суперкубка
Допинг-офицеры будут досматривать багаж спортсменов, прилетающих на Олимпиаду-2026