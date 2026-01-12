«Нефтехимик» и «Амур» произвели обмен хоккеистами.

Нападающий Данил Юртайкин перешел в хабаровскую команду, а форвард Матвей Заседа стал хоккеистом нижнекамского клуба.

В этом сезоне Юртайкин набрал 26 (6+20) очков при полезности «минус 9» в 35 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 14:05.

Заседа отметился 10 (5+5) баллами при полезности «минус 1» в 28 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 14:14.