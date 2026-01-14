Олимпийский чемпион высказался о результативности Овечкина

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин находится в хорошей форме. Об этом заявил в комментарии РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

© Газета.Ru

«У Саши уже светит следующий рекорд. Он молодец. При том, что есть психологическое давление, когда такого уровня хоккеист не забивает определенное количество игр. Это сказывается. Но он собрался, вернул свое уникальное чутье на гол. Забивает из своих излюбленных мест», — отметил он.

В ночь на 14 января «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс» в овертайме со счетом 3:2. Овечкин не забил и прервал голевую серию, которая насчитывала четыре матча: до этого нападающий забрасывал шайбы в матчах с «Нэшвилл Предаторз» (3:2), «Чикаго Блэкхоукс» (5:1), «Даллас Старз» (1:5), «Анахайм Дакс» (7:4). Эта голевая серия стала повторением лучшей серии Овечкина в сезоне-2025/26. Четыре матча подряд Овечкин забивал в период с 16 по 21 ноября 2025 года.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 16 января против «Сан-Хосе Шаркс» на домашней арене. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Никита Кучеров установил рекорд НХЛ по количеству серий результативных матчей.