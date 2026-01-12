«Автомобилист» прервал серию поражений, победив дома «Барыс»

«Автомобилист» добился домашней победы над «Барысом» (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В составе хозяев в основное время отличился Стефан Да Коста, гости ответили точным броском Тайса Томпсона. В овертайме победу «Автомобилисту» принес Ярослав Бусыгин.

Голландский нападающий Даниэль Спронг проводил дебютный матч за «Автомобилист» после ухода из ЦСКА, он не отметился результативными действиями.

«Автомобилист» прервал трехматчевую серию поражений, команда с 51 очком занимает 4‑е место в Восточной конференции. «Барыс» проиграл четвертый раз подряд и идет 10‑м на Востоке (37 очков).