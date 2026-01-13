Панарин может стать одноклубником Овечкина

"Вашингтон", за который выступает Александр Овечкин, претендует на подписание контракта с российским форвардом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемием Панариным. Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман в эфире телеканала Sportsnet.

© Соцсети

По информации журналиста, в услугах Панарина, помимо "Вашингтона", заинтересованы "Флорида", "Миннесота" и "Колорадо". При этом "Колорадо", по словам Фридмана, уже предпринимал попытку подписания контракта с российским нападающим, предложив соглашение на 4 года с зарплатой в $13 млн в год, когда он был свободным агентом в прошлый раз.

Контракт Панарина с "Рейнджерс" истекает в этом году, по нему он получает в среднем $11,6 млн в год.

Панарину 34 года, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. Форвард в составе клуба набрал 600 очков (202 шайбы и 398 передач) в 475 матчах. Ранее в НХЛ он также играл за "Коламбус" и "Чикаго". В составе сборной России Панарин стал серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В Континентальной хоккейной лиге нападающий играл за подмосковный "Витязь", казанский "Ак Барс" и петербургский СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина.