Американский защитник «Торпедо» восхитился Нижним Новгородом

Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла рассказал о том, как отметил Новый год и Рождество, а также высказался о достопримечательностях Нижнего Новгорода.

— Как отметили Новый год и Рождество?

— В Новый год я тяжело заболел, так что почти ничего не успел сделать. Но Рождество прошло замечательно — у нас была командная вечеринка.

— Быть может, успели погулять по зимнему Нижнему Новгороду? Есть ли у вас там любимые места?

— О да, люблю Нижний Новгород. Там так много хороших ресторанов… Нравится гулять по главной пешеходной улице — Большой Покровской, особенно в праздничные дни, когда всё красиво освещается. А кремль, который находится прямо напротив, великолепен, — сказал Нарделла в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.